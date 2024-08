Wat moet er gebeuren voor goud en brons? Dit zijn de scenario's voor cruciale 800 meter van Thiam en Vidts

Voor goud gaat het ontegensprekelijk tussen Thiam en haar eeuwige concurrente Katarina Johnson-Thompson. Op dit moment heeft onze landgenote een mooie bonus van 121 punten op haar concurrente. Maar wat wil dat nu zeggen voor de ultieme 800 meter? Simpel: 121 punten staat gelijk aan 8,2 seconden in het laatste onderdeel. Het doel van Thiam is dus duidelijk: ze mag maximaal 8,2 seconden verliezen op Johnson-Thompson, die een betere loopster is dan onze landgenote. Al moet gezegd: die kloof is normaal gezien goed doenbaar voor Thiam. Als beiden hun persoonlijke record zouden halen, wint Thiam nog steeds met dertig punten verschil.

Maar daar blijft het niet bij. Ook voor Noor Vidts is eremetaal op de Spelen nog steeds binnen handbereik.

Onze landgenote zakte dan wel weg tot de vierde plaats na het speerwerpen, maar vrouw-in-vorm Vidts is een van de beste lopers in het olympische pak. Zeker in vergelijking met de Zwitserse Annik Kaelin - die momenteel boven haar op de derde plaats staat.

De kloof tussen de twee: een luttele 5 punten - dat is in een 800 meter minder dan een seconde. Vidts moet dus een seconde voor de Zwitserse blijven. Een haalbare kaart.



Om je een idee te geven: het PR van Vidts is 2'09"35, dat van Kaelin 2'13"73.



Moet Vidts nog iemand anders vrezen? Wel, de Amerikaanse Anna Hall lijkt de enige die nog in de buurt zou kunnen komen van onze landgenote. Toeval of niet, ook de kloof tussen Vidts en Hall is exact 121 punten (8,2 seconden).



Het is moeilijk in te schatten hoe sterk Hall - die dit seizoen af te rekenen had met heel wat blessurelast - voor de dag zal komen. De Amerikaanse liep dit seizoen al 4 seconden sneller van Vidts.



Het blijft toch opletten voor onze landgenote, maar 8,2 seconden moet de vrouw-in-vorm toch vleugels geven.