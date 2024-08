Noor Vidts overleefde hectische 800 meter op weg naar brons: "Wou op het scherm kijken waar de Zwitserse zat, maar ze toonden enkel Nafi"

vr 9 augustus 2024 21:45

Na een prachtprestatie op de 800 meter pakte Noor Vidts brons in de zevenkamp. Vier jaar geleden was het net niet in Tokio, nu is het net wel in Parijs. "Het is echt fantastisch om de afgelopen 3 jaar zo af te sluiten."

In de afsluitende 800 meter liep Noor Vidts naar een dik verdiende bronzen medaille. In Tokio was het net niet, nu is het net wel in Parijs. Een breed lachende Vidts noemde het zeker tien keer fantastisch en dat waas meer dan terecht. "Ik ben ongelooflijk gelukkig. Het is echt zot, zeker na Tokio. Het is echt fantastisch om de afgelopen 3 jaar zo af te sluiten." Het geloof in België was groot, maar wanneer begon Vidts er zelf in te geloven? "Misschien na die 45 meter in het speerwerpen. We hadden altijd gezegd dat het doel was om in Parijs 45 meter te gooien en nu gooi ik exact die afstand."

Ik wou de Zwitserse op het scherm in het oog houden, maar ze waren Nafi aan het filmen. Noor Vidts

Ondanks het geloof in haar kunnen was de opdracht van onze landgenote niet van de poes, want ze moest nog over de Zwitserse wippen, terwijl Anna Hall jacht zou maken op Vidts. Met welk plan was ze begonnen aan haar 800 meter?

"Volg Katarina Johnson-Thompson, want zij loopt een goed tempo voor mij. En hou Anna Hall in het oog, zodat ze niet te veel voorsprong neemt. En dan moest ik ook zien dat ik een tiental meter voor de Zwitserse finishte."

"Ik heb dus ook een beetje op het scherm zitten kijken waar ze zat, maar ze waren Nafi Thiam aan het filmen en ik dacht: "Oh nee, zie ik het niet!" Maar ik denk dat ik het plan heel goed heb uitgevoerd."

De medaille van de volharding