Delirium voor Riner! Fransman pakt 4e gouden medaille en is meest gedecoreerde judoka op de Olympische Spelen

Hij kende tijdens de openingsceremonie al een hoogtepunt door de olympische vlam te mogen aansteken. Nu is Teddy Riner voor de 4e keer olympisch kampioen bij de zwaargewichten in het judo. Met zijn 6e olympische medaille is hij ook de meest gedecoreerde judoka op de Spelen.

Door de finale in Parijs te halen, werd Teddy Riner sowieso al de meest gedecoreerde judoka op de Olympische Spelen. Hij won brons in Peking (2008) en Tokio (2021), en goud in Londen (2012) en Rio (2016) bij de zwaargewichten (boven 100 kilogram).



In de teamcompetitie won hij in Tokio nog goud met de Franse gemengde ploeg. Hij steekt dankzij die 6 medailles de Japanner Ryoko Tani voorbij.



In de finale in Parijs moest alleen nog duidelijk worden welke kleur die medaille zou worden. En dat werd dus een gouden exemplaar. Tegen de Zuid-Koreaanse nummer 1 van de wereld Kim Minjong kreeg hij het niet cadeau, maar met een ippon op 20 seconden van het einde kroonde de 35-jarige Fransman zich dus tot olympisch kampioen.



Het leverde een explosie van vreugde op bij Riner en het Franse publiek.



Een 2e hoogtepunt voor Riner die tijdens de openingsceremonie de olympische vlam mocht aansteken met Marie-José Pérec. Hij kan er morgen nog een extra laagje op leggen door met het Franse team nog een medaille te winnen.