Conclusies na WK zwemmen: "Léon Marchand wordt de posterboy voor de Spelen in Parijs"

Op het WK zwemmen in Japan werden de afgelopen week opnieuw heel wat records gebroken en we maakten kennis met nieuwe sterren in het bad. Sidney Appelboom, co-commentator bij het zwemmen op Sporza, blikt terug op het toernooi.

Sidney Appelboom heeft alleszins gesmuld van het voorbije WK. "Het was een fantastisch toernooi met spannende wedstrijden, strijd op alle vlakken en ook heel wat wereldrecords. En dat een jaar voor de Spelen." "Australië stak er bovenuit met 13 gouden medailles. Dat is opmerkelijk. En ook enkele kleine landen deden het goed zoals Litouwen en Tunesië." Het was ook het toernooi waarop Michael Phelps zijn laatste records moest afgeven. Aan Katie Ledecky bijvoorbeeld. De Amerikaanse pakte haar 16e individuele WK-titel, Phelps zat aan 15. "Als je zes keer op een rij wereldkampioen wordt op hetzelfde nummer, de 800m, dan is dat is niet alleen talent. Dat is ook doorzettingsvermogen, uithouding, karakter. Dat is legendarisch. Ledecky is de allerbeste vrijeslagzwemster aller tijden."

De druk op Marchand zal met de dag toenemen. Hij heeft nu ook al een contract met modemerk Louis Vuitton.

"En als je Phelps noemt, denk ik bij dit WK uiteraard ook aan Léon Marchand. Hij heeft het laatste individuele record van Phelps, op de 400 meter wisselslag, weggeblazen. Hij is de coming man en wordt volgend jaar de posterboy voor de Spelen in Parijs."

"Ik noem hem niet "de nieuwe Phelps", want die zal er nooit zijn. Maar hij maakt wel een grote kans op meerdere (gouden) medailles in Parijs: op 400 en 200 meter wisselslag, op de 200m vlinderslag en de 200m schoolslag."

Wat weet Appelboom over de 21-jarige Marchand? "Zijn ouders waren allebei topzwemmers, ik heb nog tegen zijn vader gezwommen. Hij wordt gecoacht door Bob Bowman, de vroegere coach van Phelps. En de onderwatertechniek beheerst hij als geen ander. Hij staat daarin zelfs nog een trap hoger dan Phelps. Het is een alleskunner en hij is nog redelijk jong."

"De druk op hem zal nu wel met de dag stijgen. Als je op de Spelen in je eigen land kans maakt op meerdere medailles, dan is die druk enorm. Hij heeft, las ik, nu ook een contract met modemerk Louis Vuitton. Maar er zit een goed hoofd op en hij traint ook in Amerika. Een beetje weg van de Franse pers dus. Het is alleszins een naam om met stip aan te duiden." (Lees voort onder de foto.)

Léon Marchand.

En de Belgen? "We hebben het eigenlijk ondermaats gedaan"

Sidney Appelboom keek ook met zijn kritische bril naar de Belgen. "Men zegt dat je altijd positief moet blijven, dus ik zal dat proberen. Er zijn twee Belgische records gezwommen: eentje door Alisée Pisane op de 800m vrije slag. Dat was het oudste record dat er nog was uit 1988. En ook een iets minder straf record op de 4x100m wisselslag bij de dames." "Maar eigenlijk zijn de Belgen ondermaats bezig geweest. Er zijn 38 landen die prijzengeld verdiend hebben op het WK: België gaat naar huis met 0 dollar. We hebben 14 of 15 keer gezwommen en maar één keer kwam er een persoonlijke besttijd uit. Dat is veel te weinig, een aanfluiting eigenlijk." Voor Roos Vanotterdijk ziet Appelboom wel verzachtende omstandigheden. "Ze heeft weinig of niets kunnen tonen, maar ze had wel een excuus. Ze was geblesseerd en dan is er nog die hele soap rond haar coach. Ze wilde niet meer met haar coach werken, maar die moest dus wel nog mee naar dit WK. Nu heeft ze eigenlijk geen coach meer. Het zou Brigitte Becue worden, en dat is dan haar vierde coach in vier jaar." Had ze dit WK dan wel moeten zwemmen? "Neen, volgens mij niet. Absoluut niet. Maar dat komt dan van de bobo's- bij de zwembond, denk ik. Die moeten resultaten halen. Ze moest gaan en zich tonen. Maar eigenlijk hadden ze een jaar voor de spelen moeten zeggen: "Roos, je hebt al een goed jaar gehad en de omstandigheden zijn nu niet goed, laat het maar"." "Nu waren er allemaal fricties en dat is nefast voor haar, en voor iedereen eigenlijk. De groepssfeer zakt in elkaar. Als ik het positieve dan moet zien: als ze op dit WK haar persoonlijke records had gezwommen, dan had ze wel finales gehaald. Het talent is er, ze is nog geen 20 jaar, maar de begeleiding moet beter."

Lucas Henveaux heeft goed gezwommen. Als er nog een stapje gezet wordt, kan hij wel halve finales halen op de Spelen, misschien zelfs een finale.

Nog een lichtpuntje voor het Belgische zwemmen in Lucas Henveaux. Hij is een van de drie Belgische zwemmers die al geplaatst zijn voor de Spelen. "Een groot talent. Hij studeert nu in Amerika en heeft grote sprongen gemaakt dit jaar. Op dit WK heeft hij geen persoonlijke records gezwommen, maar hij heeft twee maanden geleden al die stap gezet. Dan kan hij dat nu niet nog eens doen." "Maar hij heeft goed gezwommen. Als er nog een stapje gezet wordt, kan hij wel halve finales halen op de Spelen, misschien zelfs een finale. Aan die jongen gaan we nog plezier beleven." België hoopt nog meer zwemmers op de Spelen te krijgen. Volgend jaar in mei zouden ook de estafetteploegen zich proberen te plaatsen. "Het is een gemiste kans dat dat op dit WK niet gelukt is. Maar de 4x100m wisselslag bij de dames kan nog veel beter. Die hebben wel een kans. En de 4x200m bij de dames ook. Maar dan moet er wel goed gepland worden want op dat ene WK, drie maanden voor de Spelen, zal het dan wel moeten gebeuren."