WK zwemmen: Meilutyte zwemt 7e wereldrecord op slotdag, Australië topt medailletabel

De Roemeense wonderboy David Popovici was een jaar geleden de grote ster van het WK zwemmen, maar hij kon die lijn niet doortrekken en verlaat Fukuoka met lege handen.



Zorgwekkend met het oog op de Olympische Spelen, al maakt hij zich zelf geen zorgen. "Wat er mis is gegaan, is perfect trainbaar. Het komt in orde."



Het WK van dit jaar creëerde dan maar nieuwe sterren, zoals de Fransman Léon Marchand, die indruk maakte met 3 wereldtitels (200 en 400 meter wisselslag en 200 meter schoolslag).

Marchand is samen met de Chinees Qin Haiyang - die alle schooslagnummers (50, 100 én 200 meter) voor zijn rekening nam - en de Australische Kaylee McKeown (clean sweep op de rugslag) de enige die 3 individuele titels kon veroveren.



Met 2 titels vinden we onder meer Ruta Meilutyte. De Litouwse voegde op de slotdag aan gouden plak op de 50 meter schoolslag aan haar goud op de 100 meter. Ze zwom ook het 7e wereldrecord van dit WK.

1 jaar voor Parijs staan de Australische zwemmers er het beste voor. De mannen en vrouwen samen waren goed voor maar liefst 13 van de 42 titels, waarmee ze fors op 1 eindigen in de medailletabel, ook al gingen de Amerikanen met de meeste medailles aan de haal.