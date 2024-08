Veel moeilijker en veel beter: Simone Biles steekt 7e olympische titel op zak met masterclass aan sprong

Het hoofdstuk Simone Biles in de geschiedenisboeken is nog wat langer geworden. In de toestelfinale aan sprong was ze een paar maatjes te sterk. Ze voerde haar moeilijke oefeningen nagenoeg foutloos uit. Er was ook nog goud voor Carlos Edriel Yulo (grond) en Rhys McClenaghan (paard met bogen).