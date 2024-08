Simone Biles na haar tweede gouden medaille en moeilijke periode na Tokio: "Ongelofelijk hoe ik gegroeid ben"

vr 2 augustus 2024 11:00

Simone Biles haalde gisteren haar tweede gouden medaille van de Olympische Spelen in Parijs binnen. Ze maakte haar favorietenrol waar en was de beste in de allroundfinale van het vrouwenturnen. "Ik ben trots", zei de Amerikaanse turnlegende.

Simone Biles heeft zich donderdag de beste gymnaste getoond in de allroundfinale op de Olympische Spelen in Parijs. De Amerikaanse veroverde de zesde olympische gouden medaille in haar carrière, de tweede in Parijs. Biles kroonde zich voor de tweede keer tot allroundkampioene, na Rio 2016. Eerder deze week pakte ze ook al de olympische titel met de Amerikaanse turnploeg. Op die manier rekende de Amerikaanse turnlegende af met de demonen uit het verleden. Ze had op de Spelen in Tokio, drie jaar geleden, last van "twisties", een soort mentale blokkade en gaf toen forfait voor alle finales. Ze nam wel nog deel aan de balkfinale en won toen brons.

Ik had nooit gedacht dat ik weer op het grootste toneel zou staan. Simone Biles

"Voor de Spelen in Tokio was ik zo nerveus om fysiek geblesseerd te raken dat ik mijn mentale gezondheid een beetje verwaarloosde", vertelt Biles. "Maar daardoor kreeg ik een mentale blessure en dat is nog veel moeilijker. Ik volgde regelmatig therapie en ook nu wanneer ik meedoe aan grote wedstrijden."

"Het is ongelofelijk om te zien hoe ik sinds de Spelen in Rio en Tokio gegroeid ben. Want ik had nooit gedacht dat ik weer op het grootste toneel zou staan. Ik ben zo trots op mijn harde werk en op mijn doorzettingsvermogen."

Diamanten goat

Biles mag dan wel bescheiden zijn, maar ze wist waarvoor ze naar de allroundfinale kwam. Na haar gouden plak schitterde ze op het podium met een diamanten ketting van een geit, een verwijzing naar 'goat', of de beste aller tijden. De Amerikaanse kan nog meer medailles wegkapen in Parijs, met de balkfinale, vloerfinale en sprongfinale later deze week.