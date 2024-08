Simone Biles is weer helemaal terug van weggeweest: "Ik gok op drie extra individuele titels voor haar"

do 1 augustus 2024 12:22

De sterren lijken gunstig te staan voor Simone Biles om nog eens de uitblinkster te worden van een olympisch toernooi. Met het Amerikaans kwartet is het teamgoud al binnen, en er kan nog (veel) meer volgen. Met vandaag de de allroundcompetitie als eerstvolgend doel. "Het zal heel lang duren voor we iemand van hetzelfde kaliber zien", zegt ex-turner Denis Goossens in Paris by Night.

Vandaag kan Simone Biles haar iconische status nog wat opblinken in de allroundfinale. Het zou een tweede stap zijn om het kwartet aan gouden medailles uit Rio (team, allround, grond en sprong) te evenaren. Daarvoor moest ze van diep komen. De Spelen in Tokio draaiden uit op een lichte ontgoocheling met 'slechts' zilver en brons. Nu is ze helemaal terug. "Als ze terug is, dan is ze terug. Dan is ze gewoon opnieuw Simone Biles op het allerhoogste niveau", ziet Denis Goossens, co-commentator bij het turnen. "De druk die zij gevoeld heeft, is ongeëvenaard." "De voorbije jaren heeft ze hard gewerkt om Tokio achter zich te laten. Nu is het tijd dat de rest van de wereld dat ook doet. Dat toont Biles hier."

Het zal heel lang duren voor we iemand van hetzelfde kaliber zien. Denis Goossens