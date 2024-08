Omstreden Imane Khelif mept de criticasters tegen het canvas en pakt goud in het boksen (66 kg)

De meest besproken atlete van deze Spelen heeft met de bokshandschoen geantwoord. Imane Khelif haalde het in de ring duidelijk van haar Chinese tegenstander Liu Yang, ze pakt zo de gouden plak in het boksen (66 kg). Of de storm rond de genderdiscussie nu opnieuw leven wordt ingeblazen, zal de Algerijnse worst wezen. Met de vele thuissupporters in de zaal zal deze olympische titel stevig gevierd worden.