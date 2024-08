Omstreden boksster Khelif breekt stilte na genderdiscussie: "Nu goud pakken, is beste antwoord op alle haat"

Haar naam is intussen gekend in internationale media en allerminst onbesproken op socialemediaplatformen.

De 25-jarige Algerijnse zit door de commotie ook met haar gedachten bij haar familie.

"Ik hoop dat ze niet te veel gevolgen dragen van de storm en ze zich geen zorgen maken over me", deelt Khelif. "Als God het wil, zal deze crisis eindigen met een gouden medaille. Dat zou het beste antwoord zijn."

Zelf trekt ze zich niets aan van de tsunami aan meningen op sociale media.

"De mening van andere mensen interesseert me niet. Ik focus me alleen op een gouden medaille. Daarenboven hebben we een team voor mentaal welzijn op de Spelen. Dat laat me niet toe op de platformen te scrollen."

Toch is het onvermijdelijk dat de hetze haar bereikt: "Door het gedoe begon ik enorm nerveus aan het toernooi. Het was helemaal niet makkelijk om dit allemaal te verwerken en tastte mijn waardigheid als mens aan."

Het weerhield Khelif niet om een medaille te pakken. Vanavond om 22.30 uur doet ze een gooi naar de eindstrijd voor goud in haar halve finale tegen de Thaise Janjaem Suwannapheng.