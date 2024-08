Tegenstander krijgt plots 100.000 dollar compensatie, maar IOC verdedigt veelbesproken boksster: "Er was nooit twijfel"

De controverse in het olympische boksen blijft escaleren. Zo gingen ook de Internationale Boksbond en het Internationaal Olympisch Comité openlijk in de clinch over de zaak rond Imane Khelif. De boksbond beloonde haar verslagen tegenstander met een grote som geld, maar in een statement sprong het IOC in de bres voor de Algerijnse. "Sommigen proberen de definitie van een vrouw nu zomaar te veranderen", klonk het in een monoloog van voorzitter Thomas Bach.

"Ik kon niet meer", vertelde Carini na afloop van haar verloren kamp tegen Khelif. "Ik had veel pijn aan mijn neus. Dan is het beter om niet te blijven boksen. Het had de wedstrijd van mijn leven kunnen zijn, maar op dat moment moest ik mijn leven beschermen."

Gedetailleerde resultaten over de gefaalde test werden nooit publiek gemaakt. Maar in tegenstelling tot het WK (georganiseerd door de Boksbond), sloot het IOC de twee niet uit op de Spelen - en dat leidde inmiddels tot veel kritiek.

De Italiaanse gaf donderdag in haar 1/8e finale van het toernooi tot 66 kg na 46 seconden in haar kamp op tegen de Algerijnse Imane Khelif. Achteraf ontlook veel controverse, omdat Khelif een jaar geleden voor het WK nog werd uitgesloten voor het falen voor een geslachtstest.

Het IBA ging zo lijnrecht in tegen het discours van het IOC. Het is immers geen geheim dat de twee organisaties al enkele jaren niet meer door dezelfde deur kunnen.

Een dag later excuseerde de Italiaanse zich wel omdat ze Khelif achteraf geen hand gaf. "De controverse maakt mij verdrietig en ik heb ook medelijden met mijn tegenstander. Zij kan er ook niet aan doen en is hier, net als ik, om te vechten."

In een persconferentie verdedigde IOC-voorzitter Thomas Bach nog eens de keuze om de Algerijnse Imane Khelif op de Spelen niet uit te sluiten.

"Laten we even heel duidelijk zijn: we hebben het hier over het vrouwenboksen. En we spreken over twee bokssters die zijn geboren en getogen als vrouw, een vrouwelijk paspoort hebben en al jaren deelnemen in de vrouwencompetitie", klonk het in de monoloog van Bach over Khelif en de Taiwanese Lin Yu-ting - die beiden onder vuur liggen door gefaalde geslachtstests.

"Dat is toch de duidelijke definitie van een vrouw? Er was dan ook nooit twijfel dat het vrouwen zijn, maar we zien nu dat sommigen de definitie willen claimen van wat een vrouw is."

"Ik kan die mensen enkel uitnodigen om - op basis van wetenschappelijke bevindingen - op de proppen te komen met een nieuwe definitie van wie nu een vrouw is. En ook hoe het kan dat iemand die geboren, opgevoed, competitief is geweest als een vrouw en het juiste paspoort heeft dan geen vrouw is."

"Als die mensen iets voorstellen, zullen we luisteren en het nader bekijken, maar wij zullen niet deelnemen aan een vaak politiek gemotiveerde culturele oorlog. We vinden het dan ook totaal onacceptabel dat deze agenda op sociale media gevoed wordt door al die haatdragende uitspraken en agressie", sloot hij af.