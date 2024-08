Genderdiscussie bereikt climax nu Italiaanse na amper 46 seconden opgeeft tegen veelbesproken Algerijnse boksster

In het boksen is een gevecht buiten de ring aan de gang. De genderdiscussie in de sport bereikt een climax nadat de Italiaanse boksster Angela Carini na amper 46 seconden haar olympische gevecht tegen Imane Khelif moest staken. De Algerijnse is veelbesproken omdat ze eerder niet door een geslachtstest kwam.

Enkele perfect getimede stoten en het was voorbij.

In de achtste finale tussen Angela Carini en Imane Khelif bij de weltergewichten (-66 kg) bestond er geen twijfel over wie de sterkste was.

De Italiaanse gooide na amper 46 seconden de handdoek in de ring. "Ik kon niet doorgaan", vertelde Carini donderdag in tranen na haar verloren gevecht. "Ik had veel pijn aan mijn neus en ik zei: 'stop'. Dan is het beter om niet door te gaan. Het had de wedstrijd van mijn leven kunnen zijn, maar op dat moment moest ik ook mijn leven beschermen."

Op sociale media is de hashtag #IStandWithCarini ondertussen trending. Onder meer topondernemer Elon Musk en auteur J.K. Rowling roerden zich met scherpe tweets.



De reden? Er is heel wat commotie rond de deelname van tegenstandster Khelif aan het bokstoernooi.

De Algerijnse werd vorig jaar nog uitgesloten van het WK voor vrouwen nadat haar testosterongehalte te hoog was bevonden, waardoor ze zakte voor een geslachtstest.

In het verleden was Khelif overigens niet hyperdominant in haar wedstrijden met een balans van 9 zeges en 5 nederlagen bij de amateurs.

Maar door de bijzonder vlotte zege in de openingskamp woedt de discussie rond Khelif hevig.