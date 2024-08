"Dit is walgelijk": volgende tegenstander Algerijnse boksster deelt haatdragende posts, beide kampen eisen uitsluiting

De controverse in het olympisch boksen is nog lang niet voorbij. Na de veelbsproken zege van de Algerijnse Imane Khelif lijkt haar volgende tegenstander allerminst uit te kijken naar de aanstaande confrontatie. Anna Luca Hamori deelde enkele haatdragende posts op haar Instagram-account. Bij velen klinkt nu de oproep om de Hongaarse uit te sluiten op basis van het olympsch charter, maar ook de Hongaarse boksbond plant formeel protest.

Hoort Imane Khelif thuis in het olympisch bokstoernooi bij de vrouwen of niet? Die vraag domineerde de voorbije 24 uur de debatten in de sport.

Onder meer Victor Schelstraete verzekerde in 'Paris by Night' dat "de hele bokswereld vindt dat ze een man is". Uroloog Piet Hoebeke sprak dat tegen: "Het gaat over variaties in de geslachtsontwikkeling. Wat dat net inhoudt bij Khelif weten we niet, maar ze is wel biologisch een vrouw."

Ook de volgende tegenstander van Khelif lijkt wel haar bedenkingen te hebben bij de deelname van de Algerijnse. Anna Luca Hamori, die zaterdag tegenover Khelif staat in de kwartfinale, repostte op haar Instagram-account enkele opmerkelijke foto's.



De Hongaarse deelde onder meer een beeld van twee vrouwen die onder de Eiffeltoren een spandoek "Save Women's Sport" omhooghouden. En nog controversiëler: een gephotoshopte afbeelding van een vrouwelijke boksster tegenover een beest.