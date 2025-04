LIVE: 5 seconden straftijd voor leider Max Verstappen in Saudi-Arabië

Max Verstappen op pole, baaldag voor Norris

Max Verstappen verbaasde vriend en vijand door na een snertweekend in Bahrein plots de pole te pakken in Saudi-Arabië. De Nederlander perste alles uit zijn Red Bull en hield zo de McLaren van Oscar Piastri nipt af. Diens ploeggenoot Lando Norris crashte in het begin van Q3 en staat voor een inhaaljacht. Wat zijn de gevolgen voor de titelstrijd? We zien het straks.