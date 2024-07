2 boksers falen op WK voor geslachtstest, maar mogen meedoen op de Spelen: "Ongelooflijk complex"

wo 31 juli 2024 12:43

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft bevestigd dat twee boksers die vorig jaar op het WK gediskwalificeerd werden na een geslachtstest, zullen mogen kampen bij de vrouwen in Parijs. De beelden van een kamp 2 jaar geleden in Mexico gaan ondertussen viraal: "Godzijdank kwam ik die dag veilig uit de ring."

Zowel Imane Khelif uit Algerije als Lin Yu-ting uit Taiwan zal deze week mogen boksen: Khelif in de -66 kg tegen de Italiaanse Angela Carini, Lin in de -57 kg tegen een Congolese of Oezbeekse.



De beslissing van het IOC brengt controverse met zich mee, want de twee werden vorig jaar uitgesloten op het WK ingericht door de International Boxing Association (IBA).



De IBA vertelde aan de Engelse kwaliteitskrant The Guardian dat het die beslissing nam "na breed overleg en om de eerlijkheid en integriteit van de competitie te bewaren".



Maar de IBA organiseert de olympische bokscompetitie niet. Het IOC bande de internationale organisatie geleid door de Rus Oemar Kremlev na jarenlange incidenten rond beleidsissues en juryschandalen.



Het boksen in Parijs wordt ingericht door de Paris 2024 Boxing Unit (PBU) van het IOC, dat iets minder strikte regels hanteert dan de IBA.



Lin Yu-Ting van Taiwan won vorig jaar goud op de Aziatische Spelen.

Website van IOC spreekt zelf van gefaalde tests

In een statement wijst het IOC erop dat de PBU de regels van Tokio 2020 volgt, die op hun beurt voortborduren op die van Rio 2016.



Toch staat op de interne MyInfo-website, die kan geconsulteerd worden door de olympische journalisten in Parijs, dat beide boksers vorig jaar faalden op een geslachtstest. Dat schrijft The Guardian.



Dit staat op MyInfo: "Khelif werd enkele uren voor haar finale op het WK 2023 in New Delhi, India, gediskwalificeerd omdat ze te hoge testosteronwaarden had. Lin moest haar bronzen medaille afgeven, nadat een biochemische test uitgewezen had dat ze niet voldeed aan de gepaste vereisten."



De voorbije jaren is er al vaker een fel debat geweest over welke atleten mogen meedoen aan vrouwencompetities. Denk maar aan Caster Semenya, de 800m-loopster uit Zuid-Afrika.



Mexicaanse: "Godzijdank kwam ik die dag veilig uit de ring"

Ook in het zwemmen en wielrennen waren er al stevige genderdiscussies, maar veel minder in de gevechtssporten. Nochtans is het risico op ernstige blessures daar veel groter. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de stootkracht van atleten die de mannelijke puberteit hebben doorgemaakt 162 procent hoger is dan bij vrouwen.



Op het internationaal Golden Belt-toernooi eind 2022 in Mexico mocht thuiskampster Brianda Tamara Cruz Sandoval dat tegen Khelif ondervinden.



Ze werd in de finale als boksbal gebruikt door de Algerijnse. "Toen ik met haar vocht, had ik het gevoel dat ze buiten mijn bereik was. Haar slagen deden me veel pijn", vertelde Cruz in 2023.



"Ik denk niet dat ik me ooit zo heb gevoeld in de 13 jaar dat ik bokser ben, zelfs niet tijdens het sparren met mannen. Godzijdank kwam ik die dag veilig uit de ring."



De beelden van Khelif tegen Cruz gaan ondertussen viraal. Bekijk ze hieronder:

IOC-woordvoerder: "Iedereen wil een simpel ja of nee, maar het is ongelooflijk complex"

De woordvoerder van het IOC kwam enkele uren na het statement met meer uitleg naar buiten: "Ik ga geen commentaar geven over individuen, dat is aanstootgevend en niet fair", verklaarde Mark Adams.



"Maar ik kan wel meegeven dat iedereen die deelneemt in de vrouwencategorie, voldoet aan de competitieregels. Op hun paspoort staat dat ze vrouwen zijn en het is bevestigd dat dat het geval is."



Adams gaf wel aan dat de regels die duiden wie in de vrouwencategorie mag deelnemen "complex" zijn, vooral voor diegenen die de mannelijke puberteit hebben doorgemaakt.



De woordvoerster stelt dat het aan elke sport is om een beslissing te nemen. "Wat testosteron en de mannelijke puberteit doormaken betreft, hebben we alle federaties een werkdocument bezorgd. Iedereen wil graag een simpel ja of nee als antwoord. Maar het is ongelooflijk complex."

De federaties moeten regels maken waarbij eerlijkheid geldt, maar tegelijkertijd de kans dat iedereen die wil, kan deelnemen. Dat is een moeilijk evenwicht. IOC-woordvoerder Mark Adams