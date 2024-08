"Ze is gepest geweest!" - Veelbesproken Algerijnse boksster is zeker van medaille en barst in tranen uit

Wat een bewogen dagen zijn het geweest voor Imane Khelif. De Algerijnse boksster werd deze week wereldnieuws na haar veelbesproken zege in de 1/8e finales. Door zaterdag te winnen van de Hongaarse Luca Hamori verzekerde ze zich na alle tumult toch al van een medaille. Nadien barstte Khelif in tranen uit. "Ze is gepest geweest!", schreeuwde ook haar coach het uit.