Novak Djokovic vult laatste gaatje op palmares met olympisch goud na winst tegen Alcaraz

De oudste versus de jongste

Novak Djokovic is met zijn 37 jaar de oudste olympische finalist ooit. Het zijn al zijn vijfde Olympische Spelen, maar hij werd drie keer uitgeschakeld in de halve finales en in Rio 2016 moest hij na de eerste ronde al naar huis terugkeren.

Voor de 21-jarige Alcaraz is het de eerste olympische ervaring. Hij is de jongste finalist ooit en is bij winst dus ook de jongste olympische kampioen in de geschiedenis van de Olympische Spelen.