Nog heel wat scenario's mogelijk: hoe kan Thierry Neuville na rampdag alsnog wereldkampioen worden?

Een moeilijke dag in Japan heeft de titelkansen van Thierry Neuville een fikse knauw gegeven, maar alle hoop is nog niet verloren. Het puntensysteem in het WK rally is namelijk zo opgesteld dat een rijder die op de eerste dag averij oploopt ook op andere manieren nog punten kan sprokkelen.

Neuville kan zich in eerste instantie richten op een zo hoog mogelijke positie op zaterdagavond. Want de top 10 na zaterdag krijgt punten, op voorwaarde dat de finish op zondag bereikt wordt. De hamvraag daar is: kan Neuville morgen nog opklimmen naar de zekerheid gevende 6e plaats?



Maar ook na zaterdag zijn er nog mogelijkheden. Op zondag worden alle tijden opgeteld voor een apart klassement. De rijder met de snelste totaaltijd op zondag pakt 7 punten, de volgende in de rij 6 en zo voort tot 1 punt voor de 7e in dat zondagklassement.



En als ultieme redmiddel is er nog de laatste rit, de Power Stage. Daarin krijgt de top 5 punten: 5, 4, 3, 2 en 1. Als Neuville in die Power Stage in de top 5 eindigt én Tänak voor blijft, dan is hij altijd wereldkampioen.