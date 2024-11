Thierry Neuville geeft de hoop niet op: "Maar het is frustrerend, want als rijder kan je hier niet veel aan doen"

vr 22 november 2024 12:10

Het zag er rooskleurig uit voor de wereldtitel, maar mechanische problemen hebben het tij helemaal gekeerd. Er is nog geen man overboord, maar een doemscenario voor Thierry Neuville is helaas niet uitgesloten in Japan. "We hebben geen geluk gehad."

Voor aanvang van de Rally van Japan keek Thierry Neuville nog naar de weergoden als gevaarlijke factor, maar in een mechanische sport loert het gevaar om elke hoek. Dat weet Neuville na vandaag weer als geen ander. Zijn Hyundai liet hem in de steek en na een dramatische dag en een gebrek aan vermogen staat de WK-leider pas 15e - buiten de punten dus. "Ik ben wel teleurgesteld", gaf onze landgenoot toe na "een lange en lastige dag". "We hebben geen geluk gehad." "Nochtans waren we zo goed begonnen. We wilden ons focussen op de 3e plaats, maar toen doken de problemen op en nu is een goed resultaat weg." Wat is er aan de hand? Neuville weet het nog altijd niet. "De turbo lijkt oké, vanavond zal het team alles bestuderen. Dan zullen we wel weten wat er scheelt."

Ik moet zaterdag weer in de punten proberen te komen en dan kunnen we zondag goed voorbereiden. Ik zal moeten aanvallen. Thierry Neuville

De wereldtitel is nog niet verloren, maar de kaarten liggen nu wel anders. "Ik moet zaterdag weer in de punten proberen te komen en dan kunnen we zondag goed voorbereiden. Ik zal moeten aanvallen om zoveel mogelijk punten te pakken." "Het ritme was er", zei Neuville nog, "maar als er mechanisch iets misgaat, dan kan je daar als rijder niet veel aan doen." Gelooft Neuville nog in de titel? "Het is moeilijk om daar op te antwoorden. Maar de hoop is nog aanwezig en ik doe er alles voor. Al kan je niets voorspellen."

Bijgeloof