Opnieuw België boven op EK? "Zou ontgoocheling zijn als we geen Europese kampioen afleveren"

vr 1 november 2024 11:33

Goud, voor minder zakken de Belgen niet af naar het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra. Interim-bondscoach Angelo De Clercq gelooft rotsvast in de kansen van de Belgen zondag. "We starten met 8 sterke mannen."

Wie gaat met de 10e Europese titel in het veldrijden bij de mannen lopen? In het Spaanse Pontevedra staan zondag heel wat Belgische kanshebbers aan de start, met Michael Vanthourenhout, de regerende en tweevoudige kampioen, voorop. In afwezigheid van de Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel rekent bondscoach ad interim Angelo De Clercq op nieuw goud voor de Belgen. "Michael Vanthourenhout is iemand die op kampioenschappen altijd naar boven komt. Hij wordt dan de beste versie van zichzelf. De kans is dus heel plausibel dat hij voor de derde opeenvolgende keer op het hoogste schavotje staat", stelt De Clercq.

Ik reken erop dat een aantal Belgen zal strijden voor de titel. Angelo De Clercq

Maar België brengt met onder meer Thibau Nys en Eli Iserbyt (de Europese kampioen van 2020) nog grote kanshebbers aan de start. "Het ligt allemaal heel kort bij elkaar", aldus De Clercq. "Dit seizoen hebben we al een pak verschillende winnaars gehad. Dat zegt genoeg. Ik reken erop dat een aantal Belgen zal strijden voor de titel." "Er zijn de vaste waarden, dan denk ik meteen aan Thibau en Eli. Laurens Sweeck won dit seizoen al in Essen en is ook een beetje een kampioenschapsman. Niels Vandeputte heeft de laatste weken enorme progressie gemaakt. We starten met acht sterke mannen." "Het zou een ontgoocheling zijn als we geen Europese kampioen afleveren", onderstreept De Clercq. "Maar onderschat toch de concurrentie vanuit het Nederlandse blok niet met Lars van der Haar (Europees kampioen in 2021) en Pim Ronhaar." "Daar zullen we ongetwijfeld rekening mee moeten houden. Met Felipe Orts komt ook iemand aan de start in eigen land. Aan motivatie zal het de Spanjaard zeker niet ontbreken."

Angelo De Clercq (rechts).

Nederland torenhoog favoriet

Dezelfde ambitie uitspreken bij de vrouwen is moeilijk: de voorbije 6 jaar ging de Europese titel telkens naar een Nederlandse en ook zondag zijn de dames van Oranje opnieuw torenhoog favoriet. Wereldkampioene Fem van Empel kan de Europese trui voor het derde opeenvolgende jaar grijpen. Ze moet dan wel afrekenen met Ceylin del Carmen Alvarado, de Europese kampioene van 2020, en Lucinda Brand, die de titel won in 2021. Marion Norbert Riberolle, Laura Verdonschot, Alicia Franck en Sanne Cant (drievoudig Europees kampioene in 2014, 2015 en 2017) verdedigen de Belgische kleuren. "Het Nederlandse blok start met de meest uitgesproken favorieten. Ik hoop op een superdag van onze vrouwen, maar we moeten realistisch blijven", beseft De Clercq.

Fem van Empel.

Wat kunnen de beloften?

"Bij de beloften en de jeugd moeten we geloven in eigen kunnen. Bij de jongens junioren denk ik dan meteen aan Arthur Van Den Boer en Giel Lejeune. Bij de beloften is Jente Michels top, net als Aaron Dockx." "Bij de vrouwen beloften is het uitkijken naar de prestatie van Fleur Moors en Nette Coppens. Sanne Laureyssen kan bij de dames junioren heel kort eindigen", aldus nog De Clercq.