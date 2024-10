Sportdier met "olifantengeheugen" en een boontje voor Club Brugge: wie is interim-bondscoach Angelo De Clercq?

Na het vertrek van Sven Vanthourenhout staat Angelo De Clercq dit weekend met het EK veldrijden voor zijn eerste kampioenschap als interim-bondscoach. Behalve dat Angelo de zoon is van drievoudig wereldkampioen Mario De Clercq, weten we bitter weinig over hem. Een portret van de man die binnenkort misschien aangesteld wordt tot de nieuwe offroadbondscoach.

"Angelo is iemand die qua manier van werken dicht bij de mijne aanleunt", zegt Vanthourenhout. "Hij is open, eerlijk en direct."

Dat de zoon van voormalig topveldrijder Mario De Clercq de touwtjes (tijdelijk) in handen heeft gekregen na Sven Vanthourenhouts vertrek, is eigenlijk de logica zelve.

In zijn jeugd leek Angelo De Clercq eerst een andere weg in de sportwereld in te slaan.

"Ik vond dat Angelo als kind beter kon voetballen dan fietsen. Bij Petegem, Wortegem en Oudenaarde speelde hij in de spits. Een goed spelertje."



Mario De Clercq blikt terug op de kindertijd van zoonlief. Zelf heeft Angelo de 3 wereldtitels van zijn vader niet heel bewust meegemaakt.

"Maar toen ik in 2004 stopte met veldrijden, wou Angelo hetzelfde doen als zijn papa: veldrijder worden. Hij was toen 12 à 13 jaar."

"Ik heb hem dat eerst afgeraden. Want het is een gevaarlijke sport en in de voetsporen treden van je vader is nooit gemakkelijk", weet Mario De Clercq, die zelf ooit in de voetsporen trad van zijn eigen vader René De Clercq, een gevierde veldrijder. "Maar Angelo was niet tegen te houden."

Met een 3e plek op het BK bij de nieuwelingen leek Angelo De Clercq de goeie veldritgenen geërfd te hebben.



"Maar van bij de junioren zag ik al dat Angelo niet de kracht en gezondheid van een topsporter had. Hij was veel ziek en had veel blessures. Een ambitieuze sportcarrière zat er niet in."