VIDEO - Zo ziet het parcours van het EK veldrijden in Pontevedra eruit

do 31 oktober 2024 17:51

Komend weekend speelt Pontevedra in Spanje gastheer voor het EK veldrijden. Welk soort omloop krijgen de crossers voor de wielen geschoven? "De ondergrond is grind afgewisseld met gras. Het is een snel parcours", vertelt Eddy Lissens, technisch afgevaardigde van de Europese wielerunie (UEC).

De meest cruciale stroken van het EK in beeld

Een cross zoals Sint-Niklaas

Op een kampioenschap is het altijd reikhalzend uitkijken naar het parcours. Zeker nu het EK in de Spaanse stad Pontevedra plaatsvindt, voor veel veldrijders een blinde vlek in hun veldrittripjes. "Het is een snel parcours. Het eerste gedeelte is vlak, op het einde doemen enkele heuveltjes op", weet Eddy Lissens, die als technisch afgevaardigde van de UEC al enkele dagen in Pontevedra kampeert.



"De ondergrond bestaat voornamelijk uit grind, afgewisseld met gras."

Welke hindernissen krijgen de veldrijders zondag voorgeschoteld? "Er is een grote zandbak van 50 meter, er zijn ook balken en 3 bruggen waarvan 1 met trappen. In de laatste 400 meter wacht er ook nog een schuine kant."



Met welke veldrit in België is het EK-parcours te vergelijken? "Sint-Niklaas", zegt Lissens meteen. "Daar is het ook vrij vlak met de nodige hindernissen." En wie won begin dit jaar de Waaslandcross in Sint-Niklaas? Tweevoudig Europees kampioen Michael Vanthourenhout... Voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

Geen moddercross

Pontevedra ligt in de Spaanse regio Galicië, zo'n 50 kilometer ten noorden van de grens met Portugal. Hoe hard leeft de cross daar?



"In 2019 en 2020 organiseerden ze in Pontevedra al het Spaans kampioenschap veldrijden. De cross is hier populair", merkt Lissens.



"Het weer is hier momenteel ook ideaal: zonnig en 24 graden. Niet zoals in het zuidoosten van Spanje (dat door noodweer getroffen is)." "Een moddercross zal het dit weekend dus zeker niet worden."

1 van de 3 bruggen op het EK-parcours.

De balkjes.

De zandstrook van 50 meter.