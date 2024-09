Jago Geerts vervangt onfortuinlijke Liam Everts in Motorcross der Naties: "Een hele eenvoudige puzzel"

Bondscoach Joel Roelants heeft zijn puzzel voor de Motorcross der Naties opnieuw gelegd. Jago Geerts vervangt de geblesseerde Liam Everts in de nationale selectie. Over 3 weken zal hij de broers Coenen flankeren in Engeland.

Een maand geleden had Joel Roelants zijn huiswerk klaar: met Lucas Coenen (17), Sacha Coenen (17) en Liam Everts (20) trok hij met het jongste trio ooit naar de Motorcross der Naties, op 6 oktober in Engeland.

Maar de voorbije weken liep Sacha Coenen een spierscheuring op en kwam Liam Everts zwaar ten val in China.

"Het was een hele eenvoudige puzzel", legt Roelants uit. "Jago Geerts zal Liam Everts vervangen in de Open-categorie en Sacha Coenen blijft in de ploeg. Volgende week maakt hij zijn rentree in de laatste GP van het seizoen."

"Sacha heeft enkele WK-manches gemist om te revalideren en denkt dat hij 100 procent zal zijn in de GP van Castilië. Dan is hij zeker 100 procent in de MX der Naties", weet de bondscoach.