Papa Everts beleefde een "horrorverhaal" na crash van Liam: "We hebben heel, heel, heel veel geluk gehad"

"De motoren bleven dus doorvliegen en er was wel wat chaos op het circuit. Uiteindelijk hebben we hem dan toch veilig aan de kant kunnen krijgen, maar al snel bleek dat de crash een enorme impact had gehad op zijn nek."

In het Huashan-ziekenhuis van Shanghai volgde even later het verdict: een breuk van de C5-wervel. Liam Everts werd maandag geopereerd en even later kwam er positief nieuws: de operatie was geslaagd.

"Maar we hebben heel, heel, heel veel geluk gehad", beseft zijn vader als geen ander. "Het zag er helemaal niet zo goed uit bij de eerste resultaten."

"We zijn hier wel in een topziekenhuis terechtgekomen. Niet alleen het beste van Shanghai, maar van heel China. Hier loopt de beste rug- en nekchirurg rond. En we zijn heel goed ontvangen."