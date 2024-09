Motorcrosser Liam Everts breekt nekwervel bij val in GP van China: "Maar hij kan alles bewegen"

De GP van China is op een drama uitgedraaid voor Liam Everts. Het nummer 4 in de WK-stand van de MX2 kwam in de tweede reeks in Shanghai ten val na een botsing met landgenoot Lucas Coenen. Bij onderzoek in het ziekenhuis kwam een breuk in zijn nek aan het licht. De jonge motorcrosser stelt het gelukkig wel goed.

Liam Everts was zondag nog uitstekend begonnen aan de GP van China in de MX2-klasse van het WK motorcross. De 20-jarige zoon van motorcrosslegende Stefan Everts was als vierde gefinisht in de eerste reeks in Shanghai.

Maar in de tweede reeks liep het helemaal fout. Everts botste tegen landgenoot Lucas Coenen, die de GP zou winnen, en raakte klem onder zijn KTM-motor. Onze landgenoot bleef liggen, de hulpdiensten snelden hem te hulp.



In het ziekenhuis bleek de schade groot bij Everts. Hij heeft een breuk in de C5-wervel van de nek opgelopen. Onze landgenoot stelt het naar de omstandigheden wel goed en "kan alles bewegen", zo werd bevestigd aan onze redactie.

"In de tweede reeks was er een voorval met Liam", sprak Coenen na afloop over de bewuste val. "Ik begreep niet goed hoe het gebeurde, maar Liam viel. Ik voel me er slecht bij. Als een collega niet terug opstaat na een val, dat is niet de bedoeling. Ik hoop dat hij oké is."

Het seizoen van Everts zit er zo wel vroegtijdig op, met nog één race te gaan in het WK. In dat wereldkampioenschap staat Everts, die dit seizoen kon winnen in Trentino en in Portugal, voorlopig op een vierde plek.