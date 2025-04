Luik-Bastenaken-Luik (zondag 10.15 uur): Hoe schatten de schaduwfavorieten hun kansen in?

Kasseispecialist Vermeersch enige Belg in steun van topfavoriet Pogacar

Titelverdediger Tadej Pogacar kan zondag rekenen op een stevige ploeg in L-B-L. Met daarbij de opvallende aanwezigheid van Florian Vermeersch, die debuteert in Luik. De 26-jarige kasseispecialist is de enige Belg.



Pogacar kan voorts rekenen op de Oostenrijker Felix Grossschartner, de Noor Vegard Stake Laengen, de Amerikaan Brandon McNulty, de Russische Fransman Pavel Sivakov en Domen Novak, een landgenoot van Pogacar.



Zoals gepland ontbreekt de Zwitser Jan Christen, die woensdag in de Waalse Pijl nog een belangrijke rol speelde tijdens de laatste beklimming op weg naar winst van de Muur van Hoei.



Na een derde plaats in Milaan-Sanremo, winst in de Ronde van Vlaanderen en een tweede plek in Parijs-Roubaix is Pogacar de topfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik, het vierde en laatste monument van het wielervoorjaar.



De 26-jarige Sloveen won "La Doyenne" al tweemaal, in 2024 en 2021.