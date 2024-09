Liam Everts blijft nog een week in China na geslaagde operatie: "Hij zal volledig herstellen"

Liam Everts kwam gisteren zwaar ten val in de Grote Prijs van China. Na een botsing met concurrent Lucas Coenen brak hij een nekwervel.

Vanochtend om 10 uur plaatselijke tijd is Everts geopereerd. Zijn team Red Bull-KTM laat weten dat de ingreep goed verlopen is.

"Liam is aan de betere hand na een geslaagde operatie in het Huashan-ziekenhuis van Shanghai", meldt de Oostenrijkse renstal. "De chirurgen hebben er alle vertrouwen in dat hij volledig zal herstellen."

Vader en 10-voudig wereldkampioen Stefan Everts laat weten dat het gevoel in Liams handen alvast fel gebeterd is. Everts had last van tintelingen, door de breuk stond een zenuw onder druk.

Everts junior kan nu beginnen aan zijn herstel. Voor alle zekerheid blijft hij nog een week China voordat hij terugkeert naar ons land.