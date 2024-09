Joël Smets zag de paniek na crash Liam Everts: "Gelukkig keerde gevoel in zijn ledematen snel terug"

De Belgische motorcrosswereld werd zondag opgeschrikt door een zware val van Liam Everts (20). De talentvolle rijder brak in China een nekwervel na een botsing en werd met spoed afgevoerd. "Er is snel beslist dat een stabiliserende operatie nodig is", geeft oud-wereldkampioen Joël Smets een update.

De knappe zege van Lucas Coenen in Shanghai werd zondag helemaal overschaduwd door de zware crash van Liam Everts. Onze landgenoot ging na een ongelukkige botsing met Coenen overkop en liep daarbij een breuk in de nek op.

Voormalig wereldkampioen Joël Smets, actief bij het KTM-team van Everts, is aanwezig in Shanghai. Aan Sporza gaf hij duiding bij de toestand van de jonge motorcrosser.



"Liam is eerst naar een gewoon ziekenhuis gebracht, daarna naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Daar ligt hij op een eigen kamer", vertelt Smets.

"Stefan (Everts, de vader van Liam, red.) was op de wedstrijd en was niet ver van de plek waar het gebeurde. Hij was er snel bij en aanvankelijk was er natuurlijk wel wat paniek, dat is logisch. Liam had veel pijn door de breuk."



"In het begin was het gevoel in zijn ledematen even weg, maar gelukkig is dat snel teruggekomen. De medische diensten zijn heel voorzichtig te werk gegaan en hebben hem naar het ziekenhuis afgevoerd. Na scans is een breuk in de C5-nekwervel aan het licht gekomen."