Geen Belgisch MX-succes in Trentino: Lucas Coenen (4e) ziet Gajser winnen, Sacha Coenen 7e in MX2

kalender zo 13 april 2025 19:06

Gajser won in Trentino.

Tim Gajser (Honda) heeft de Grote Prijs van Trentino naar zijn hand gezet in de MXGP-klasse. De Sloveense WK-leider won beide reeksen. Lucas Coenen (KTM) werd vierde en staat ook op die plek in het WK-klassement. In de MX2-klasse zegevierde Andrea Adamo (KTM) voor eigen volk. Sacha Coenen eindigde als zevende.

Na winst in Castilië en Frankrijk moest Tim Gajser vorige week nog eens de zege aan een concurrent laten, maar vandaag heeft de Sloveen zijn troon weer opgeëist. Gajser was de beste in beide reeksen en hield zo de Fransman Romain Fèbvre, die twee keer tweede werd, en Nederlander Glenn Coldenhoff af. Lucas Coenen (KTM) finishte als vierde in de eindstand na een derde plaats in de eerste reeks en een zesde plaats in de tweede reeks. Jago Geerts (Yamaha) eindigde als 14e. In de WK-tussenstand is Gajser nog wat steviger leider. Hij heeft met 274 punten nu 39 stuks voorsprong op Febvre (235). Coldenhoff is met 196 stuks derde, Coenen staat vierde met 176 punten. De volgende Grote Prijs staat op 21 april ingepland. Dan brullen de motoren in het Zwitserse Frauenfeld.

Adamo wint voor eigen volk in MX2

In de MX2-klasse ging de zege naar de Italiaan Andrea Adamo. Hij vloerde wereldkampioen Kay de Wolf en de Fransman Thibault Benistant, die de tweede reeks won. Sacha Coenen moest op het circuit van Pietramurata vrede nemen met plek 7. Hij werd negende in de eerste reeks en zevende in reeks twee. Liam Everts kwam ten val in de tweede reeks en zakte na zijn vierde plek in reeks 1 nog weg naar de 13e stek. Nicolas Vennekens werd 25e. De Wolf blijft ook na de 5e manche leider, hij loopt zelfs uit op de dichtste concurrenten. Zijn voorsprong op Längenfelder bedraagt nu 12 punten. Everts staat 4e, Coenen 6e.