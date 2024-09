EK in Limburg "genereert heel veel aandacht": "Het leeft en veel renners hebben dit EK aangestipt"

"Er is hard gewerkt aan dit evenement en het EK in Limburg genereert, zoals de wielertraditie het in Vlaanderen wil, heel veel aandacht", legt Tomas Van Den Spiegel, CEO van mede-organisator Flanders Classics, uit.

Voor de profs wordt dit de 9e editie en Limburg is vastberaden om de Vlaamse wielerreputatie alle eer aan te doen. Dat had de Europese Wielerunie ook goed ingeschat met de keuze voor Limburg als gastregio.

Vanochtend is het startschot gegeven van het EK wielrennen. Ons land staat dit jaar in voor de organisatie van het Europese wielerevenement. In Limburg worden tussen woensdag en zondag 14 Europese titels uitgedeeld.

Enkele potentiële trekpleisters ontbreken, maar dat mag de pret niet bederven. "Je kan kijken naar wie er niet is, maar vrijwel elke Europeaan die over 2 weken kansloos is op het WK in Zürich, staat hier aan de start. Dat is toch een groot pluspunt."

Is er daarom in Limburg overigens gekozen voor een vrij vlakke omloop waarbij een sprint wordt verwacht? "We hebben wel goed nagedacht over hoe we het parcours zouden opbouwen."

"We zijn sowieso beperkt in deze regio en ook qua afstand. Normaal mag een EK maar 180 kilometer zijn, maar met onze koers van 220 kilometer is er al een uitzondering. En we zijn erin geslaagd om een attractief parcours uit te stippelen met kasseien en ontsnappingsmogelijkheden."

"Er zijn uiteraard zoals altijd afwezigen en afzeggingen, maar naar het WK gaat ook geen enkele sprinter. Ondanks de moeilijke positie op de kalender en het algemene kalenderprobleem, mogen we niet blind zijn voor het feit dat veel renners dit EK echt wel aangestipt hebben."