Jouw gids voor het EK wielrennen in Limburg: bekijk alle koersen bij Sporza

Van woensdag tot en met zondag kun je sterren spotten in Limburg. Ons land organiseert het EK wielrennen en deelt 5 dagen lang Europese sterrentruien uit. Bij Sporza kun je elke EK-koers bekijken. In deze gids bundelen we de belangrijkste informatie.

Bij Sporza zit je op de eerste rij om het EK van a tot z te beleven. Raadpleeg in deze tabel het wedstrijdprogramma en de uitzenduren. Ook Radio 1 brengt verslag uit van de belangrijkste ontwikkelingen in Hasselt.

Voor de wegrit wordt een massasprint voorspeld, al is de route zeker niet biljartvlak. De parcoursbouwers hebben zich laten inspireren door de geest van Gent-Wevelgem, waar het ook altijd hinken op 2 gedachten is.

Zo ziet het parcours eruit voor het EK wielrennen in 2024 in Limburg

Victor Campenaerts , voormalig Europees kampioen, is zeker niet kansloos voor de medailles in de tijdrit van woensdag.

Bondscoach Sven Vanthourenhout trekt de kaart van de Belgische sprinters. De meervoudsvorm is gepast, want Jasper Philipsen en Tim Merlier zijn de 2 speerpunten.

Kijken we naar de mannen profs, dan stellen we vast dat heel wat kleppers woensdag hun kat sturen naar de tijdrit. Remco Evenepoel focust zich op het WK, Van Aert had nog voor zijn val in de Vuelta al afgehaakt.

De Britse selectie moet besparen en zakt zelfs niet af naar het EK: Joshua Tarling zal zijn titel dus niet verlengen. Filippo Ganna is na een olympische zomer dan weer helemaal uit vorm.

Zoals gezegd liggen er dus kansen voor Campenaerts, die wel zal moeten opboksen tegen topfavorieten als Vuelta-afsluiter Stefan Küng (winnaar in 2020 en 2021) en Stefan Bissegger (winnaar in 2022).

Bij de vrouwen zal Kopecky dus ontdekken waar ze staat tegenover de Nederlandse favorietes Ellen van Dijk en Riejanne Markus.