Verken het EK-parcours met Bert De Backer: "De Limburg-lus nodigt uit om te koersen"

Limburg is deze week het Europese wielerhart en voor zijn EK-verkenning klikte De Backer zich in zijn pedalen in Heusden-Zolder. Met de start nabij de gloednieuwe Velodroom wordt het nieuwe paradepaardje in de kijker gezet.

Hoe schat onze verkenner de twee porties kasseien in? "Manshoven is smal met een knikje. Dat is toch technisch. Op De Kriezel is breder en ook oplopend. De putten in het wegdek zijn niet ongevaarlijk."

Maar er moet dus ook geklommen worden. "De Kolmont is breed, de Zammelenberg is langer en smaller. Misschien is dat wel de scherprechter?"