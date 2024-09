Geen Belgisch eremetaal voor de junioren vrouwen in de tijdrit, Spaanse Ostiz grijpt goud na nagelbijter

De Belgische junioren vrouwen hebben het EK in eigen land niet kunnen openen met een medaille. Luca Vierstraete (8e) en Ilken Seynave (10e) eindigden beiden wel knap bij de beste 10. De Spaanse Paula Ostiz knalde naar het eerste goud, maar het was spannend tot de laatste seconde. Fee Knaven uit Nederland strandde op een luttele seconde.

Een vroege richttijd waar niemand nog aan kwam. Paula Ostiz vloog over het parcours van 13,3 km tussen Heusden-Zolder en Hasselt in een tijd van 17'52".

Geen van de drie Belgische vertegenwoordigsters kwam in de buurt van die messcherpe chrono. Julie Vlyminck opende de debatten en eindigde uiteindelijk als 26e, op anderhalve minuut.

Ilken Seynave deed even een gooi naar een medaille met een voorlopige derde plaats, maar ze zakte uiteindelijk nog weg naar plek 10. Luca Vierstraete kwam als een van de laatste rensters binnen in 18'41", goed voor een achtste plaats.



Als allerlaatste startster kwam Fee Knaven - dochter van - nog opzetten. Het was letterlijk spannend tot de ultieme seconde, want ze strandde op amper 1"38 van het goud. Ostiz haalde het nipt, Knaven was tot tranen toe bewogen van ontgoocheling.