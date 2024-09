Sofie van Rooijen beloont Nederlandse almacht met goud bij beloften, Belgen laten zich insluiten

De Nederlandse Sofie van Rooijen heeft de Europese titel bij de beloften veroverd. In de sprint werkte ze het sterke werk van haar ploeg simpel af. De Belgen waren bedrijvig, maar lieten zich in de slotkilometer insluiten en grepen naast het podium.

De beloften vrouwen mochten de eerste wegrit op het EK in Limburg op gang knallen. Een biljartvlakke omloop met voornamelijk rondjes in en om Hasselt stond bij hen op het menu.

Twee vluchtsters probeerden tevergeefs om de verwachte massasprint te ontregelen. Ze slaagden er nooit in om het peloton te verontrusten, waar vooral Nederland de controle hield.

Niet dat er niet geprobeerd werd op de zeldzame hoogtemeters over een brug, maar een kloof van betekenis konden de rensters die hoopten op een zwaardere koers nooit bij elkaar knallen.

Topfavoriete Anniina Ahtosalo leek zorgeloos naar de groepsspurt af te kunnen tellen, tot ze in de laatste ronde tegen de grond ging bij een massale valpartij.

De Finse - uitgerekend met rugnummer 13 - kreeg dus op een vrijdag de 13e af te rekenen met pech. Als Ahtosalo nog niet bijgelovig was, is ze dat na vandaag wel.

Nederland liet zich niet uit het lood slaan en bleef op schema voor een perfecte dag. De trein stond ook na die val nog helemaal op de rails en denderde richting de finish. Sofie van Rooijen werd prima afgezet.

En ze maakte het ook met overmacht af. Om de Oranje dominantie volledig in de verf te zitten, sprintte loods Scarlett Souren nog naar zilver achter Van Rooijen. Het brons ging naar de Italiaanse Eleonora Gasparrini.

De Belgische vrouwen kwamen in de finale niet meer in het stuk voor. Ingesloten lukte het niet om mee te sprinten voor een dichte ereplaats. Anna Vanderaerden, nichtje van Eric, was de beste Belgische op plek 11.