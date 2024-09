Belgisch sprintsucces in Limburg: Tim Merlier vlamt naar de Europese titel, Jasper Philipsen eindigt 4e

Het Belgische plannetje is niet mislukt, integendeel. Tim Merlier heeft in Limburg het EK gewonnen. Merlier, een van de 2 Belgische kopmannen, maakte het meesterlijk af in een zenuwslopende massasprint. Olav Kooij en Madis Mihkels eindigden op 2 en 3, Jasper Philipsen werd 4e.

Het laatste ontbrekende vakje op de bingokaart van Sven Vanthourenhout is afgevinkt. Voor de eerste keer ooit wint België de wegrit op het EK wielrennen en zo is onder Vanthourenhout nu écht alles bereikt met deze ploeg.

Jonathan Milan zette zijn landgenoten een hele dag aan het werk, maar verdween in de laatste kilometer van het voorplan. De Italiaanse snelle man kon zelfs niet meer naar een plek in de top 10 sprinten.

Het EK op de weg in Limburg in een notendop

Een massasprint of toch een EK dat als een klassieker verreden zou worden?

In een koers die nooit stilviel, toonden eendagskanjers Mathieu van der Poel en Mads Pedersen zich de meest bedrijvige mannen. Een keer of vijf probeerden ze het, maar even vaak werden ze weer ingerekend.

Dat was vooral te danken aan het beulswerk van Italië in het peloton. Na elke kasseistrook of heuveltje hielden ze de koord op de aanvallers strak.

Nog voor we weer in Hasselt waren, was er opnieuw een groot peloton samen gekomen. Daarin zaten alle sprintkleppers en dus was het uitkijken geblazen naar een ultieme krachtmeting.