Tim Merlier haalt zijn gram (ondanks kettingeuvel): "Als iets me probeert te kraken, maakt me dat sterker"

Er waren twijfels over de paraatheid van Tim Merlier na enkele crashes, maar de Belgische (gedeelde) kopman heeft iedereen lik op stuk gegeven in Hasselt. Merlier snelde overtuigend naar de Europese sterrentrui in Limburg. "Mentaal waren het niet de makkelijkste weken", gaf hij grif toe.

"Ik dacht eraan mijn mental coach te bellen deze week, maar ik heb het niet gedaan. Maandag ben ik 4 uur alleen gaan rijden met muziek in de oortjes. Daar heb ik me mentaal opgeladen voor dit EK."

Merlier zat in de massasprint even gevangen, kampte ook met een kettingprobleem, maar kwam er daarna onhoudbaar uit.

Was Tim Merlier de status van kopman binnen de Belgische ploeg wel waard? Ja, was zijn duidelijke antwoord in Hasselt.

Ook in de sprint was het nog hectisch. "Mijn ketting ging eraf op 300 meter van de finish. Ik probeerde rustig te blijven en mijn ketting schoot er weer op."

"Daarna kwam ik er op het juiste moment uit. Het is bijna een droom die ik nu beleef", gaf Merlier aan.

Vooraf was er kritiek geweest op zijn selectie en benen. "Uit frustratie kan ik me hard maken en als ik links en rechts iets hoor dat me probeert te kraken, dan maakt me dat alleen maar sterker."

De keuze voor Merlier was dus meer dan gerechtvaardigd. "Daarvoor was ik hier, om het geloof van de bondscoach waar te maken. Dat is niet simpel. De puzzelstukjes moeten vallen en dat is hier gebeurd."