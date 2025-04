Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout flirt met Lotto : "Het zal blijken of gesprekken vervolg krijgen"

"Ik ben een 10-tal dagen geleden gaan praten met Lotto", vertelde Sven Vanthourenhout gisteren in Vive le Vélo, Leve de Ronde. Hij zoekt nog steeds een job, nadat hij deze zomer een punt gezet had achter zijn bondscoachschap. Soudal-Quick Step en BORA-hansgrohe werden het niet. "Het zal blijken of de gesprekken met Lotto een vervolg krijgen."

Vanthourenhout was van 2017 tot na het WK 2024 bondscoach van België, hij ging eruit met een knaller met de dubbele olympische titels voor Remco Evenepoel in Parijs, die ook nog chronogoud pakte op het WK in Zürich. Dat waren 3 van de 99 medailles op zijn teller als bondscoach in het veld en op de weg.



Nu is Vanthourenhout af en toe actief in de media, maar hij wil maar wat graag weer aan de slag bij een ploeg. Het geplaagde Lotto, door de problemen met Arnaud De Lie, is een nieuwe piste: "Ik ga daar niet flauw over doen, ik ben een 10-tal dagen geleden gaan praten met Lotto", geeft hij voor het eerst openheid over die optie.



"Het zijn gesprekken die al een tijdje lopen. Het zal blijken of er een vervolg aan komt of niet."



"De Lotto-ploeg bestaat 40 jaar. Ze kunnen een geschiedenis etaleren. Maar we moeten vaststellen dat het nu niet genoeg is. En daar hoort De Lie bij."

Dramatisch is het wel niet, sust de tafel: "Arjen Livyns rijdt fantastisch, Alec Segaert eindigde 10e in Dwars door Vlaanderen, Lennert Van Eetvelt is heel goed bezig..."



Maar met goudhaantje De Lie loopt het voor het tweede jaar op een rij mis. De Cauwer wijst op een gedeelde verantwoordelijkheid: " We moeten naar De Lie kijken, maar nog meer naar het management. Die hebben een grote fout gemaakt."



"Het is deels de eigen fout van De Lie, maar ze hebben hem veel te los gelaten. Vanuit het idee dat ze hem nodig hebben, dachten ze hem ook wel wat te volgen."



"Maar dat is geen begeleiding. Begeleiding is strikt, correct, keihard zijn, zalven waar nodig, maar niet naar links en rechts laten springen. Dat is gewoon fout."

De Cauwer: "Lotto, meer grinta en uitstraling graag"

De Cauwer liet al een paar keer uitschijnen dat Lotto met een imagoprobleem zit. "Ik ken Lotto ook redelijk goed. Het is jammer dat je al 40 jaar sponsor bent en al heel veel geld hebt uitgegeven, maar weerom ziek blijft in hetzelfde bedje. Al is er ooit een periode beter geweest."



"Je hoeft niet per se winnen. Als je 10 miljoen hebt, heb je 10 miljoen. Dan doe je daarmee zaken, maar kun je niet doen wat UAE of andere teams doen."



"Maar het moet anders en beter. Ik wil meer grinta en uitstraling in die ploeg zien."

De ploeg moet dus meer sexy worden om jongeren te lokken en te houden, vat Vannieuwkerke samen.



"Pas op, Lotto heeft een geweldige jeugdwerking", countert De Cauwer. "Dat is absoluut top. Er zitten heel veel goede, jonge renners. Ze hebben bijvoorbeeld Jarno Widar en die is gebleven."



"Dan gaat het altijd over geld, want UAE en Red Bull-Bora staan daar wel." Zo is Maxim Van Gils weggelokt naar die laatste ploeg.



Vanthourenhout ziet Lotto nog goed gedijen: "Het hoeft geen drama te zijn als een renner vertrekt. Je kan dat kaderen. Je kan jezelf verkopen als wie die heeft opgeleid tot klaar voor iets groters."



De Cauwer ziet ook nog aantrekkingskracht in Lotto: "Ik zou als renner niet weigerachtig staan om naar Lotto te gaan. Maar die kleine dingen zoals met De Lie mogen niet gebeuren. Iemand zomaar zijn goesting wat laten doen, dat werkt niet meer."



Voor sommigen moet De Lie naar een andere ploeg, maar zo ziet Vanthourenhout het niet. "Er is grondig werk aan, maar je kan dit binnen het team klaarspelen."

