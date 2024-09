Bondscoach Sven Vanthourenhout krijgt nog maar eens gelijk: "Het was gewaagd om met 2 sprinters te komen"

"We moesten een aantal keer gokken, maar als het zo afloopt, dan ben je zeer tevreden. Nogmaals, ik ben me ervan bewust dat het dicht tegen elkaar kon liggen vandaag. Maar we kunnen opnieuw juichen."

"Het kon vandaag twee kanten op", besefte de bondscoach. "Vandaag win je of verlies je, die twee liggen dicht bij elkaar. Het was een gewaagde keuze om 2 sprinters mee te nemen en we kozen onderweg ook voor een gewaagde tactiek."

Bij nummer 98 had hij ook opnieuw een groot aandeel. Want de keuze om Merlier én Jasper Philipsen mee te nemen, deed vooraf toch wat stof opwaaien.

"Als ik het goed bijhoud, staat de teller vandaag op 98 medailles in 7 of 8 jaar", klopte Vanthourenhout zich op de borst. "Het veldrijden, de wegritten en de tijdritten samengeteld. Dat is een gigantisch aantal, hé."

Door de keuze voor een selectie vol spurtbommen, was de strategie onderweg wel duidelijk: alle ballen op een sprint.

"Maar als mannen als Mathieu van der Poel en Mads Pedersen gaan, moet je toch kiezen", deed Vanthourenhout nog eens het verhaal van de wedstrijd.

"Of je koerst mee, of je probeert de controle te bewaren. Als je hier een Wout van Aert hebt, kan je natuurlijk meekoersen. Nu kozen we om constant dicht bij elkaar te blijven en de controle te houden."

"We keken wie wegreed en wie er daarna mee kon controleren. Onderweg was dat dus ook veel praten met andere renners en coaches. Op die manier moesten we de 220 km doorkomen, om het dan hopelijk te kunnen afwerken in de laatste rechte lijn."

En dat deed Merlier met verve. "Ik denk dat ik een van de personen ben die hem rustig gehouden heeft in het traject tot hier. Ik heb hem op geen enkel moment in twijfel getrokken", bevestigde de bondscoach.

"Na zijn val in de Renewi Tour hebben we hem ook rust gegund. Daar stapte hij uit koers en dat was de beste keuze om hier te scoren. Vandaag zorgt hij voor de kers op de taart."