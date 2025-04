Karl en José durven Wout van Aert naar de tekentafel te sturen: "Ik zou ouderwets beginnen te koersen. En koersen!"

Karl en José staan vlak voor afsluiten in Roubaix nog even stil bij de almacht van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de voorjaarsklassiekers. Ze zien ook dat Wout van Aert een sterke finish in huis heeft, maar dat hij het vooral laat afweten op belangrijke momenten in de koers.

Karl: Twee coureurs verdelen de laatste zeven monumenten: 4 voor Mathieu van der Poel en 3 voor Tadej Pogacar. Dan heb je twee coureurs die met kop en schouders boven de rest van de wereld uitsteken.

Jose: Tot vorige week spraken we nog over drie toppers. En wie die derde dan was, dat maakte eigenlijk niet uit. Dat kon Pedersen zijn, maar ook Van Aert. Hoopten we. Maar na vandaag moeten we toch zeggen dat zij met 2 gewoon de besten zijn.

Karl: Nekt 1 stuurfout van Pogacar hem bij een unieke kans om op de erelijst te komen van Parijs-Roubaix?

Jose: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb niet gezien in die achtervolging of Pogacar nu zoveel beter was dan Van der Poel. En of Pogacar hem ging kunnen losrijden als ze met z'n tweeën bleven, dat weet ik ook niet.

Ik heb ook niet gezien dat Mathieu van der Poel beter was. Maar in die inhaalrace die maximaal 20 seconden was, kon de tijdrijder Pogacar de kloof met Van der Poel ook niet dichten. Dus ben ik toch wel geneigd om te zeggen dat Mathieu de beste was.

Karl: Moeten we ons bewust zijn van wat we aan het meemaken zijn? Want ik heb het gevoel dat we allemaal beginnen te denken dat het zo makkelijk loopt voor die mannen dat het eigenlijk zonder moeite gaat. Maar is dit geen unieke periode in de wielergeschiedenis?

José: Dit is een meer dan unieke periode in de wielergeschiedenis. Ik draai er nu al 60 jaar in mee. Gelukkig zijn ze wel met z'n tweeën op dit niveau. Anders zouden we misschien beginnen twijfelen of het wel normaal is. Maar met 2 is het toch niet zo abnormaal.