Vrouwen beginnen al aan hun Amstel om 9.55 uur, vanaf 12.45 uur zijn er live beelden

Zo ging het vorig jaar

Zal Lorena Wiebes vandaag met revanchegevoelens aan de streep staan?



Vorig jaar rekende de Nederlandse zich zegezeker in de sprint en stak ze enkele meters voor de finish al haar handen in de lucht. Wiebes had echter de opzettende Marianne Vos niet in de gaten. Met een ultieme jump op de streep pakte Vos zo haar 2e Amstel Gold Race.