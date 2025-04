Kan Union op gelijke hoogte komen met Genk of wordt het definitief uit titelkoers geslagen?

Heruitgave van slotmatch reguliere competitie

Nog geen maand geleden stonden Genk en Union al eens tegenover elkaar in de Cegeka Arena. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie werd het 2-1 voor Genk, dankzij goals van Tolu en Oh. Voor Union is dat de enige nederlaag van zijn laatste 8 wedstrijden.



Bij een overwinning komt Union op gelijke hoogte van Genk en kan Club Brugge - als het wint in Gent - naar de leiding springen. Als Genk wint, zet het Union op 6 punten, wellicht een onoverbrugbare kloof.