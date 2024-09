Sep Vanmarcke zwaait met lof naar Europees kampioen Tim Merlier: "Hij staat er bij elke grote sprintafspraak"

ma 16 september 2024 07:00

Tim Merlier heeft zijn afspraak met de geschiedenis niet gemist: voor eigen publiek werd hij zondag de allereerste Belg die de Europese titel op de weg pakt. "De verdiende winnaar", is het oordeel van ex-renner en Sporza-analist Sep Vanmarcke.

Er was vooraf veel inkt gevloeid over de Belgische EK-selectie. Tim Merlier én Jasper Philipsen, waren dat geen twee hanen op één erf? Maar bondscoach Sven Vanthourenhout kreeg alweer eens gelijk, met Merlier als winnaar en Philipsen die met miniem verschil naast het podium viel. "Ze hebben allebei op een heel andere manier gesprint", zag Sep Vanmarcke. "Merlier bleef met Bert Van Lerberghe zo lang mogelijk in de bubbel. Philipsen zat met Jordi Meeus en Jonas Rickaert rechts vooraan, terwijl de wind van rechts op kop kwam." "Dan ben je altijd zeker dat je er komt, maar het kost wel krachten. Je zag dat de mannen die vroeg op kop kwamen hun topsnelheid verloren. Terwijl Tim vanuit positie 10 uit de slipstream kon komen en zo heel veel snelheid kon maken."

De manier waarop Merlier naar het goud knalde, was impressionant. "En dan had hij nog kettingproblemen op 300 meter van de streep", merkt Vanmarcke op. "Ik zag hem omlaag kijken en hij verloor wat posities. Misschien kreeg hij zijn kanon niet in gang." "De snelheid waarmee hij vervolgens afkwam, was indrukwekkend. Het was een heel zuivere sprint, met enorm veel kracht. Heel sterk." Is Merlier de snelste van het hele pak? "Alle sprinters zijn hier aanwezig. Maar als je kijkt naar Tim zijn seizoen: dit is zijn 14e zege, alleen Pogacar doet beter. Bij elke grote sprintafspraak staat hij er. Hij is de verdiende winnaar."

Theuns heeft zeker een groot aandeel in deze zege. Hij heeft enorm veel werk opgeknapt. Sep Vanmarcke

Zelfs een lekke band op een vervelend moment in de wedstrijd kon Merlier niet uit zijn lood slaan. "Dat was wel een klein drama, want er waren wat ontsnappingspogingen en wat breukjes en ze moesten nog richting die tweede kasseistrook", zegt Vanmarcke. "Het kostte veel krachten om terug te komen, maar hij is verstandig teruggekeerd tussen de wagens, zonder zich op te jagen. Bert Van Lerberghe heeft hem dan ook opgewacht." In de sprint was het diezelfde Van Lerberghe die samen met een ijzersterke Edward Theuns Merlier naar de zege loodste. "Theuns heeft zeker een groot aandeel in deze zege. Hij heeft enorm veel werk opgeknapt. En Van Lerberghe weet perfect hoe hij zo'n sprint moet aanpakken. Hij heeft Merlier perfect afgezet."

"Begreep de Nederlanders niet"