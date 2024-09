Jasper Philipsen had "niet de beste benen": "En Tim Merlier is de eerlijke en verdiende winnaar"

Jasper Philipsen kon als man van de streek en een van de grote favorieten alleen maar tevreden zijn met goud, maar het werd een 4e plaats op het EK. "Ik had zelf niet de beste benen", gaf hij eerlijk toe. "Ik was niet snel genoeg en Tim (Merlier) is de verdiende winnaar."

Jasper Philipsen kon zijn gang gaan in de sprint op het EK, maar hij werd op zijn waarde geklopt. "Ik heb mijn sprint gereden en ik was niet snel genoeg. Daar moet ik tevreden mee zijn", begon hij zijn bloedeerlijke analyse.

"Iedereen kon vandaag zijn eigen ding doen en Tim (Merlier) was duidelijk de snelste. Hij is de verdiende winnaar. Zo simpel is het."

"Ik had zelf geen al te beste benen vandaag", bekende Philipsen, die in het slot nog een bezoekje kreeg van ploegmakker Mathieu van der Poel.

"Wat ik hem gezegd heb? Ik probeerde hem nog om te kopen voor een lead-out. Neen, grapje. Er werd niet veel gezegd. Mathieu heeft zijn koers gereden."

Philipsen voelde zich dus niet okselfris. "In een sprint weet je echter nooit hoe het gaat. Ik had niet de beste benen, maar in een sprint kan alles veranderen."

"Ik ging aan, maar Tim en Olav (Kooij) kwamen heel snel. Ik kan mezelf niets verwijten."

Is Philipsen nu ontgoocheld of blij voor zijn landgenoot? "Natuurlijk ben ik blij voor Tim."

"Hij is sowieso de verdiende winnaar en hij was de snelste vandaag. En hij rijdt ook een heel sterk seizoen. Tim is een eerlijke winnaar."