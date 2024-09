Belgische knechten delen in de EK-vreugde: "We waren 1 team, alleen in de finale waren het even 2 teams"

"De sfeer was heel de week goed. Het was niet moeilijk, maar wel leuk. We waren één team, alleen in de finale waren het even twee teams."

“Je kan zowel Jasper als Tim niet thuislaten zonder je daar slecht over te voelen", vertelde hij nog over de selectiepolitiek.

"Je hebt een beetje geluk nodig dat het pak open gaat en je moet een risicootje pakken", vertelde hij over de sprint. "Of een groot risicootje: op het moment dat ik wegga, vliegt zijn ketting eraf en legt hij hem er weer op.”

Edward Theuns werd op het laatste moment nog opgeroepen, maar toonde dat hij zijn selectie meer dan waard was.

“Ik ben zeer tevreden”, vertelde hij achteraf. “Ik had de moeilijke taak om Wout van Aert te vervangen, maar ik heb mijn best gedaan om samen met de anderen de aanvallen wat te volgen in de Limburglus. Dat is vrij goed gelukt, enkel bij die laatste aanval moest ik passen.”



"Uiteindelijk was het in de sprint vrij hectisch. Ik had al aangegeven dat ik redelijk door mijn beste krachten heen zat, maar op zich kon ik me vrij goed plaatsen en wou ik helpen."

"Dus dan heb ik beslist om uit te sturen als je die explosiviteit niet meer hebt, want dan is het gevaarlijk om je eigen mannen blok te zetten. Tim heeft een goed gevoel voor timing en dat was hier belangrijk. En de winnaar heeft gelijk, hé."

Theuns had vooral de opdracht om de aanvallen van andere landen te neutraliseren, zodat Merlier en Philipsen konden sprinten. De bondscoach heeft dus de juiste keuze gemaakt door Merlier én Philipsen te selecteren.

"Sven heeft gelijk, dat is weer gebleken. Het zijn 2 topsprinters en je ziet dat ze allebei konden winnen. Op zich heeft het geloond om op 2 paarden te wedden en dan moest de rest maar alles gesloten houden en dat is gelukt."