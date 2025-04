Wie pakt eindelijk zijn eerste zege in de play-offs: Anderlecht of Antwerp?

Wie kan eindelijk nog eens winnen?

Anderlecht en Antwerp zijn allebei aan een schrikbarend slechte reeks bezig. Paars-wit kon van zijn laatste 5 matchen enkel op de slotspeeldag tegen Cercle winnen, alle andere duels verloor het.



Bij Antwerp is de situatie nog zorgwekkender. Voor hun laatste zege moeten we al terug naar 15 februari, meer dan 2 maanden geleden! Toen kon Antwerp Kortrijk afhouden met 2-1.



Als Antwerp wint nestelt het zich naast Anderlecht op de 4e (of 5e, afhankelijk van het resultaat van Gent) plaats. Bij een nieuwe nederlaag lijkt The Great Old uitgeschakeld voor Europees voetbal.