Brons voor België in de mixed relay: Italiaans sextet heer en meester in collectieve EK-oefening tegen de klok

De vierde medaille op het EK wielrennen is binnen voor België. De Belgische mixed relay-ploeg heeft met brons voor het eerst in de jonge geschiedenis van de discipline voor eremetaal gezorgd. De Duitsers werden tweede na een soevereine overwinning van Italië, dat opnieuw goud pakt tegen de klok.

Een onderdeel dat met uitsterven bedreigd is. Amper zes landen verschenen aan de start van de mixed relay bij de elite. België mocht al in de eerste wave beginnen, samen met zwakke broertjes Oekraïne en Bulgarije.

Zes minuten eerder gestart, maar de Belgen rekenden de Bulgaren zelfs in. Edward Theuns, Victor Vercouillie en Noah Vandenbranden plaveiden de weg, Alana Castrique, Jesse Vandenbulcke en Marion Norbert Riberolle namen over.

Zij stoomden afgetekend naar de toptijd. Al was het nog wel wachten op de échte concurrentie die pas een halfuur later aan de mixed relay begon.

Polen, de voornaamste concurrent voor brons, kon nooit helemaal in de buurt van België komen aan de tussenpunten. Even leek het nog een nagelbijter te worden na een snelle inhaalslag van de Poolse vrouwen, maar de bonus was toch voldoende.

Zo sleepte België op het EK voor eigen volk een allereerste medaille ooit in de mixed relay uit de brand. Dat werd een bronzen exemplaar, want met topfavoriet Italië en Duitsland staken er twee landen ferm bovenuit.

Gouden medaillewinnaars Edoardo Affini en Mattia Cattaneo stonden gisteren al met goud en brons op het podium van de individuele tijdrit. En dus staat met Affini een voorlopige zegekoning op dit EK op. Duitsland toonde zich veerkrachtig voor zilver.