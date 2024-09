Onuitgegeven zestal bezorgt België brons in de mixed relay: "Benieuwd hoe ver we raken met meer ervaring"

In eigen land lukte het dan toch eens voor België op de mixed relay. Het vrouwelijke drietal hield in het slot Polen af voor EK-brons.

"Ik heb een slecht seizoen achter de rug, dus dit doet deugd. Vandaag voelde ik me sterker dan ik verwacht had", klonk het bij Alana Castrique.

Al was het wel even zoeken bij het onuitgegeven drietal. "Het moeilijkste was om de juiste coördinatie tussen ons te vinden. Als je ziet hoe ver we al raken zonder ervaring ... Ik ben benieuwd hoe ver we zouden raken met meer ervaring."

Ook Jesse Vandenbulcke zag dat het soepel liep. "De communicatie zat supergoed, ook vanuit de ploegwagen was het perfect."



En dus mochten de Belgen zelfs een halfuurtje in de hotseat zitten met de toptijd. "Het was een beetje koud, maar we hadden wel een lekker taartje dus dat was goed", lachte Marion Norbert Riberolle smakelijk.