Nederlander Artz pokert het beste bij de beloften en pakt Europese titel, bijrol voor de Belgen

vr 13 september 2024 17:07

EK beloften mannen wegrit EK wielrennen beloften mannen: wegrit Vlak 162 km 13:30 Heusden-Zolder - 17:30 Hasselt Huub Artz einde 0 30 60 90 120 162

Twee op twee voor Nederland in de wegritten bij de beloften. Huub Artz heeft de Europese titel bij de beloften gepakt. Hij reed met medevluchters Niklas Behrens en Léandre Lozouet al vroeg weg in de finale en vloerde de Duitser na een zenuwslopend slot in een sprint-à-deux. De Belgen zaten nooit echt in koers, Steffen De Schuyteneer werd de eerste landgenoot op een negende plek.



Een vliegende start van de wegrit bij de beloften, maar wel een ongunstige voor het thuisland. De Belgen hadden de boot gemist bij een sterke vroege vlucht met een reeks toplanden erbij.

En dus moesten er gelijk wat jasjes uit gedaan worden, ook bij onze noorderburen. De Belgisch-Nederlandse entente zorgde voor een hergroepering, die wel krachten had gekost. Toch waren beide landen mee met de volgende schifting.

Sente Sentjens en Steffen De Schuyteneer zorgden voor Belgische vlaggetjes voorin, Nederland was zelfs met z'n drieën mee in de kopgroep die ontstond op de kasseistroken. En of die dus voor een verschil kunnen zorgen.

Bij de tweede keer over diezelfde keien scheurde een drietal zich af. De Duitser Niklas Behrens was weeral de aanstoker van het geweld. Samen met de Nederlander Huub Artz en de Fransman Léandre Lozouet vertrok hij op 50 km van de finish. De Belgen zaten door hun beste krachten heen en reden de rest van de finale in geslagen positie. Het drietal draaide bijzonder goed rond en mocht onderling uitvechten wie met welke medaille naar huis zou gaan. Lozouet moest nog voor de slotkilometer kleur bekennen. De ene versnelling na de andere van Behrens en Artz kostte hem de kop. Een sprint-à-deux in Hasselt dus. Daarin had Artz een plannetje uitgedokterd. Vanuit het wiel van Behrens snelde hij fluks weg. De Duitser weerde zich nog kranig en kwam even terug, maar botste in zijn enthousiasme tegen de Nederlander. Bijna kwamen ze ten val, Artz mocht wel vieren. Zo sleepte Oranje na de titel bij de beloften vrouwen eerder op de dag ook die bij de mannen binnen. Eerder deze week won Nederland op een voor hen bijzonder vruchtbaar EK ook al de mixed relay en de tijdrit, beide bij de junioren.

"Was bang dat het een massasprint zou worden"

Volgend jaar wordt hij volwaardig prof bij Intermarché-Wanty, dit seizoen zal hij bij de beloften nog mogen pronken in de Europese sterrentrui. "Dit is geweldig, ik had dit nooit verwacht", reageerde Huub Artz. "Ik vroeg me heel de week af hoe ik kon winnen. Ik hoopte op wind en vandaag werd het de perfecte koers. We waren met drie sterke mannen op pad en het was een kwestie van de snelste benen hebben. Die had ik blijkbaar." "Vooraf was ik bang dat het een massasprint zou worden, maar de koers brak eerder open dan ik gedacht had. Ik ben heel blij dat het zo uitdraaide."

Uitslag EK wielrennen beloften mannen naam resultaat ploeg 1 Huub Artz 162 km in 3h22'33" 2 Niklas Behrens z.t. 3 Léandre Lozouet +10" 4 Mats Wenzel +32" 5 Fabian Weiss +34" 6 Rasmus Pedersen +1'53" 7 Tibor Del Grosso z.t. 8 Pierre Gautherat z.t. 9 Steffen De Schuyteneer (Bel) +2'02" 10 Matyáš Kopecký +2'15"