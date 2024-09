Finse Ahtosalo klopt wereldkampioene Niedermaier voor EK-goud bij beloften, Jooris en Goossens in de top 10

Ook de Belgische vrouwen in de beloftencategorie toonden zich voor eigen volk bedrijvig. Bij de tussenpunten waren Febe Jooris en Marthe Goossens steevast goed voorin terug te zien.

Al was dat wel op vrij ruime achterstand van wereldkampioene Antonia Niedermaier en de furieus gestarte Finse Anniina Ahtosalo. Zij leken al vroeg beslag te leggen op plekken één en twee.

Aan het laatste tussenpunt was Jooris best of the rest op een derde plek. Zat een bronzen medaille er nog in voor onze landgenote?

Helaas niet, want ze viel wat stil in het laatste deel van de tijdrit. Een voorlopige zesde tijd werd nog een achtste, Goossens eindigde een plekje lager als negende.

Het goud ging overtuigend naar Ahtosalo, die er met kop en schouders bovenuit stak in het regenachtige Hasselt. Niedermaier moest nog bikkelen voor zilver, maar haalde het net voor de Luxemburgse Schreiber.