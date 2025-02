Flanders Classics viert 20e verjaardag Omloop het Nieuwsblad voor vrouwen en trakteert op gratis drankje in het Kuipke

di 25 februari 2025 14:26

De Omloop het Nieuwsblad voor vrouwen viert dit jaar haar 20e verjaardag. En dat verdient een feestje, vinden ze bij organisator Flanders Classics. Zij trakteren de wielerfans op zaterdag 1 maart tussen 11.30 en 12.30 uur op een drankje in het Kuipke. Bekijk hier nog eens de laatste 5 edities en bereid je voor op het eerste wielerfeest van het jaar.



2024: Marianne Vos

In 2006 was Suzanne de Goede de eerste triomfator in de Omloop, haar landgenote Marianne Vos was vorig jaar de (voorlopig) laatste. Bij haar debuut in de Omloop was de 36-jarige na een tactisch steekspel oppermachtig in de sprint. Lotte Kopecky, die een hele dag van Vos had proberen weg te demarreren, strandde op de tweede plek.

Top 3: Marianne Vos (Ned) Lotte Kopecky z.t. Elisa Longo Borghini (Ita) z.t.

2023: Lotte Kopecky

2023 was het jaar van Lotte Kopecky. Haar weg naar de wereldtitel begon ze toen in de Omloop. Daar werd ze de eerste Belgische winnares na een indrukwekkende solo vanaf de Bosberg. In de laatste 12 kilometer hield ze toen een voorsprong van 40 seconden vast op een aanstormend peloton, waar haar ploeggenote Lorena Wiebes naar de dichtste ereplek snelde.

Top 3: Lotte Kopecky Lorena Wiebes (Ned) op 11" Marta Bastianelli (Ita) z.t.

2022: Annemiek van Vleuten

Drie jaar geleden was het Nederland boven. Op de Bosberg waren Annemiek van Vleuten en Demi Vollering weggereden uit een favorietengroepje met Kopecky, Niewiadoma, Brown en Longo Borghini. In een spannend sprintduel was het uiteindelijk Van Vleuten die van ver naar haar 2e overwinning snelde. Zo werd ze gedeeld recordhouder met Suzanne de Goede, Emma Johansson en Anna van der Breggen.



Top 3: Annemiek van Vleuten (Ned) Demi Vollering (Ned) z.t. Lorena Wiebes (Ned) op 25"

2021: Anna van der Breggen

In 2021 was het tijd voor een wereldkampioen om te schitteren in de Vlaamse openingskoers. Aan de voet van de Bosberg achtte Anna van der Breggen het moment gekomen om afscheid te nemen van haar concurrentes. Na een ijzersterke solo reed de Nederlandse alleen over de streep in Ninove.



Top 3: Anna van der Breggen (Ned) Emma Norsgaard (Den) op 23" Amy Pieters (Ned) z.t.

2020: Annemiek van Vleuten

In 2020 was de Omloop bij de vrouwen nog geen WorldTour-wedstrijd, en dus ontbraken heel wat toppers aan de start in Gent. Wie er wel was? Wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Op de Muur van Geraardsbergen reed zij met een indrukwekkende versnelling al haar concurrentes uit het wiel op de kletsnatte kasseien. Goed voor haar eerste zege in de regenboogtrui.

Top 3: Annemiek van Vleuten (Ned) Marta Bastianelli (Ita) op 42" Floortje Mackaij (Ned) z.t.

Zaterdag krijgen we met Lizzie Deignan (2016) en Tiffany Cromwell (2013) twee laureaten aan de start. Kronen zij zich tot mede-recordhouder of gaat er iemand anders voor het eerst met de zege lopen? Bewijs uw kennis en schrijf u in voor de Sporza Wielermanager.

Flanders Classics trakteert in het Kuipke

Om de 20e verjaardag van de Omloop Het Nieuwsblad bij de vrouwen extra in de bloemetjes te zetten, trakteert organisator Flanders Classics alle fans op een gratis drankje in het Kuipke. Dat doen ze tussen 11.30 en 12.30 uur.



Verder organiseren ze samen met Sport Vlaanderen en de Kringwinkel ook de actie "Geef je sportkledij een tweede ronde". Iedereen die sportkledij op overschot heeft, kan deze deponeren in de daarvoor voorziene boxen in de Floraliënhal.



Bij Sporza volgen we de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen van start tot finish op onze site. Na afloop van de wedstrijd bij de mannen is de finale ook te zien op VRT 1 en via de livestream.



Uiteraard hoor je ook de belangrijkste wedstrijdupdates op Radio 1.